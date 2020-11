Een twintigjarige man die eerder zwaar vuurwerk afstak in de Utrechtse Geuzenwijk is woensdag aangehouden. De verdachte had een video van de explosie gedeeld op sociale media.

De politie zegt dat de knal van het vuurwerk te vergelijken is met de explosie van een handgranaat. Agenten zijn daarom ook na het zien van de beelden een onderzoek gestart.

Dat leidde naar de twintigjarige Utrechter die woensdag is aangehouden. In de woning van de verdachte werd overigens geen zwaar vuurwerk meer aangetroffen.

Maandag werd na een melding over een schuur aan de Jan van der Doesstraat nabij de Geuzenwijk een opslag van illegaal vuurwerk gevonden. Een 35-jarige Utrecht is daarbij aangehouden.