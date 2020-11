Het Utrechtse college wil ook de komende vijf jaar verdergaan met het opknappen van de Woonboulevard Utrecht in Kanaleneiland. Ondernemers van de woonboulevard hebben de gemeente verzocht om de huidige regeling te verlengen. In een plan aanpak melden ze wat ze de komende vier jaar willen doen.

De ondernemers hebben onder meer plannen om de uitstraling van het gebied te verbeteren, met bijvoorbeeld vlaggen, sfeerverlichting en bloembakken. Ook willen ze met marketingcommunicatie de bekendheid van Woonboulevard Utrecht verbeteren.

"De Woonboulevard Utrecht ontwikkelde zich sinds de jaren tachtig van een bedrijventerrein tot de woonboulevard zoals die nu is. De woonboulevard is daarmee een van de oudste van Nederland", zegt wethouder Klaas Verschuure.

"De zestig detailhandelzaken voelen zich zeer betrokken bij het gebied en willen de kwaliteit verbeteren en moderniseren. Wij zien goede ontwikkelingen en willen deze positieve initiatieven blijven ondersteunen."

Het geld voor de opknapbeurt komt via de wet op de Bedrijfsinvesteringszones (BIZ). Via die wet kunnen gelden worden geïnd bij ondernemers, voor bijvoorbeeld het verbeteren van de leefbaarheid, de kwaliteit van de omgeving, veiligheid en economische ontwikkeling van een bedrijven- of kantorengebied.