De gemeente Utrecht stuurt naar alle ruim 190.000 adressen in de stad een Nijntje-ansichtkaart. Daarmee wil de gemeente iedereen in Utrecht een hart onder de riem steken.

Al voor de coronacrisis hing er in Utrecht het iconische affiche van schrijver Dick Bruna met de tekst 'Utrecht, stad naar mijn hart'. Tijdens de eerste coronagolf zagen veel Utrechters deze poster met de aangepaste tekst 'Utrecht, zorg goed voor elkaar'.

Het was een teken van solidariteit en hoop, en dat gevoel wil de gemeente Utrecht graag vasthouden, ook tijdens deze tweede golf van coronabesmettingen. Daarom verstuurt de gemeente naar ruim 190.000 adressen in de stad een Nijntje-ansichtkaart,

"Juist nu willen we warmte en liefde delen met elkaar. Dat kan al met een klein gebaar. Bijvoorbeeld door iemand te groeten. Of door de boodschappen te doen voor iemand in de buurt. In het voorjaar hingen we massaal posters met 'Utrecht, zorg goed voor elkaar' achter onze ramen", schrijft burgemeester Peter den Oudsten bij de ansichtkaart.