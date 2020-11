Een 39-jarige Utrechter is zondag op heterdaad betrapt toen hij bezig was met een inbraak in een pand aan de Voorstraat. De politie denkt dat de man verantwoordelijk is voor een hele reeks inbraken in het centrum.

De verdachte werd zondagochtend rond 6.30 uur betrapt door enkele boa's. Zij zagen dat een ruit van een bedrijfspand aan de Voorstraat vernield was en betrapten de inbreker binnen op heterdaad.

De inbreker vluchtte via de achterkant van het pand. Hij wist naar buiten te klimmen en rende weg, maar kon op de Annastraat worden aangehouden.

Het vermoeden is dat de verdachte verantwoordelijk kan worden gehouden voor een reeks bedrijfsinbraken of pogingen daartoe in het centrum van Utrecht. Onderzoek moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is.