Er is in de afgelopen twee dagen al ruim 9.000 euro gedoneerd aan het Nieuw Utrechts Toneel (NUT). In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde het theatergebouw aan het Berlijnplein in Utrecht af.

Meer dan 390 mensen hebben inmiddels geld gedoneerd aan het theatergezelschap.

Naast het NUT zaten ook kunstcentrum RAUM, adviesbureau Jonge Honden en de BuurtWerkKamer gehuisvest in het gebouw. Alle organisaties zijn tijdelijk dakloos geworden en zoeken naar een oplossing.

De politie arresteerde zaterdag vier minderjarigen vanwege de brand.