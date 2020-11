FC Utrecht heeft de supporter die zondag achter de FOX Sports-desk ging zitten en daar "ontoelaatbare woorden" sprak een stadionverbod gegeven. Een video van het incident verscheen op sociale media.

In de video is te zien dat de supporter op de plek staat waar normaal de interviews voor en na de wedstrijd worden gehouden. De man pakt een microfoon en doet enkele uitspraken met betrekking tot de wedstrijd tegen Ajax in De Galgenwaard.

FC Utrecht nam na kennisgeving van het incident direct contact op met het Openbaar Ministerie en de supporter. De club sprak schande van de actie en zei deze ten zeerste af te keuren. Ook maakte Utrecht excuses aan televisiezender FOX Sports, wiens platform ten onrechte werd gebruikt.

De supporter meldde zich daarop bij de politie voor verhoor. Dit wordt volgens FC Utrecht automatisch opgevolgd door een stadionverbod. "Het feit dat deze supporter de kans kreeg om op deze plaats te geraken is ontoelaatbaar en wordt intern verder onderzocht", aldus FC Utrecht.