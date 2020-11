De NS schrapt de komende tijd op meerdere trajecten verschillende treinritten. Daarom zal er van en naar Utrecht minder treinverkeer zijn. De NS doet dit omdat er minder mensen met de trein rijden dan normaal.

De forse daling van het aantal reizigers is het gevolg van de coronamaatregelen. Dit heeft de NS doen besluiten om stapsgewijs het aantal treinritten af te bouwen.

"We verwachten dat dit lage reizigersaantal voorlopig aanhoudt. We blijven de bezetting van treinen nauwgezet monitoren om de dienstregeling verder te optimaliseren. We adviseren reizigers kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen", aldus de NS.

Het schrappen van treinen gaat zeker gevolgen hebben voor reizigers van en naar Utrecht. Op verschillende trajecten langs Utrecht gaan minder treinen rijden, bijvoorbeeld van en naar Amsterdam, Den Bosch, Eindhoven, Houten en Amersfoort.