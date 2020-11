Het afbranden van het gebouw van het Nieuw Utrechts Toneel (NUT) maakt een hoop emoties los. Zakelijk leider Jannet van Lange werd zaterdagochtend vroeg wakker gebeld en ging direct naar het Berlijnplein, waar ze de smeulende resten van het theater zag.

De brand heeft het volledige gebouw aan het Berlijnplein in Utrecht verwoest. Niet alleen het NUT was er gehuisvest, ook RAUM, adviesbureau Jonge Honden en de BuurtWerkKamer zaten er.

Van Lange werd zaterdagochtend om 7.00 uur wakker gebeld en zag dat ze al meerdere berichtjes had ontvangen. "Dan denk je even: laat ons met rust. De gevolgen van de coronacrisis raken ons hard en ook is er in de afgelopen maanden al ingebroken in het pand."

De zakelijk leider stapte direct in de auto om naar het Berlijnplein te rijden. "Daar zag ik tientallen brandweermensen. De resten waren nog aan het smeulen. Direct was duidelijk dat de schade enorm was. Er viel niks meer te redden."

Allemaal dakloos geworden

Afgelopen vrijdag werd er nog gerepeteerd in het pand. "Het decor en de kostuums zijn ook verbrand. Het is allemaal weg." Van Lange benadrukt ook de gevolgen voor de andere organisaties in het gebouw. "De BuurtWerkKamer is bijvoorbeeld een plek van én voor bewoners. Daar kwamen omwonenden samen die elkaar helpen als ze steun nodig hebben. Het is heel afschuwelijk dat het gebouw is afgebrand. We zijn allemaal dakloos geworden."

De politie heeft vier minderjarigen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. De gedachten van Van Lange gaan ook uit naar deze tieners en hun ouders. "Misschien komt het ook door deze coronacrisis, waardoor jongeren ook weinig te doen hebben. Misschien zijn ze uit verveling het gebouw ingegaan. Wie zal het zeggen?

Veel hulp en steun uit de sector

De komende tijd zullen de betrokkenen van het theater met elkaar in gesprek moeten gaan. "Ja, het is emotioneel. Dit jaar hadden we al tegenslagen moeten verwerken. Dit is een extra dreun die daarbij komt. De gevolgen kan ik nog niet goed overzien."

"We krijgen wel heel veel hulp en steun uit de sector aangeboden. Dat voelt warm en fijn. Vanaf maandag gaan we ons beraden op de praktische kant", aldus Van Lange.