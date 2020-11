Het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht heeft bekendgemaakt welke organisaties steun krijgen in het uitvoeren van hun innovatieve plannen. Van de negen plannen die meedelen in het totale budget, komen er acht uit de gemeente Utrecht.

Het nieuwe fonds maakt voor de negen 'winnaars' een totaalbedrag van 255.000 euro vrij. Het geld is bedoeld voor de uitvoering van innovatieve plannen, die de Utrechtse culturele en creatieve organisaties toekomstbestendig moeten maken.

Er werden in totaal 75 aanvragen van verschillende organisaties ingediend. Hieruit selecteerde een speciale Innovatiecommissie dertien plannen. De vraag was om hun plan, onder begeleiding, verder uit te werken. Uiteindelijk zijn negen organisaties geselecteerd voor steun uit het fonds.

"We zien dat de belangstelling voor het innovatiefonds overweldigend is", zegt Hans van der Pas, bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, één van de initiatiefnemers. "Dat bevestigt voor ons dat het fonds in een duidelijke behoefte voorziet. Mooi om te zien dat we juist in deze moeilijke tijden het culturele veld kunnen helpen weer naar de toekomst te kijken."