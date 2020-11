De politie heeft de afgelopen tijd zes mensen aangehouden na berovingen bij afspraken die in Utrecht werden gemaakt via datingapps. De verdachten zijn aangehouden in drie zaken.

Op 22 oktober werd een negentienjarige Utrechter aangehouden die zijn 48-jarige slachtoffer afperste en bedreigde. Op 28 oktober werden een achttienjarige man uit Zeist en drie Utrechters van 16, 17 en 19 jaar opgepakt voor de beroving van een dertigjarig slachtoffer op 26 oktober.

De politie hield in een derde zaak een achttienjarige vrouw uit Utrecht aan. Zij beroofde op 31 oktober een 55-jarig slachtoffer tijdens hun afspraak.

De verdachten komen in contact met hun slachtoffer via verschillende datingapps. In sommige van die apps blijven gebruikers anoniem.

De politie waarschuwt om 'gezond wantrouwig' te zijn. "Probeer meer informatie in te winnen door bijvoorbeeld actuele foto's te vragen en te bellen vóór het afspreken. Wees terughoudend met het geven van persoonlijke informatie zoals adres, telefoonnummer of privéfoto's aan een onbekend contact. Spreek bij voorkeur af in het zicht van andere mensen en niet thuis, op een verlaten plaats of in het donker."

Volgens de politie is er bij slachtoffers soms schaamte om aangifte te doen. "Wij nemen deze zaken hoop op en onderzoeken elke aangifte", aldus de politie. Mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt kunnen aangifte doen. "Als het gaat om een lhbti-contact, kan een collega van ons team Roze in Blauw helpen bij de aangifte met extra expertise op dit gebied."