Hoewel dinsdag werd aangekondigd dat bibliotheken in Nederland volledig de deuren moeten sluiten, werd later duidelijk dat er toch activiteiten kunnen plaatsvinden. Een motie in de Tweede Kamer van GroenLinks over dit onderwerp werd aangenomen. De Bibliotheek Utrecht laat nu dan ook weten dat er een aantal bijeenkomsten komende weken toch door kan gaan.

"Denk hierbij aan cursussen voor inburgeraars, taalgroepen en huiswerkbegeleiding. Daarnaast blijven we in contact met de vaste groep senioren in de wijken."

Ook een afhaalbibliotheek wordt landelijk genoemd als een van de opties. Dat gaat voorlopig nog niet gebeuren in Utrecht. "De bibliotheek blijft gesloten tot en met woensdag 18 november. In deze periode gaan we vooralsnog geen afhaalbibliotheek organiseren. Er is hierover op dit moment nog te veel onduidelijk vanuit de landelijke richtlijnen. Er is wel het alternatief van de online bibliotheek met e-books en luisterboeken."

Leden hebben de afgelopen weken de dubbele hoeveelheid materialen kunnen lenen met een dubbele uitleentermijn. Daar is veel gebruik van gemaakt. Op de laatste openingsdag woensdag 4 november was het veel drukker dan normaal. Er is toen bijna drie keer zoveel uitgeleend als op een gemiddelde dag.