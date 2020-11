Een 25-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 200 uur. De man wilde in 2017 uitreizen naar Syrië om zich aan te sluiten bij de gewapende jihadstrijd.

De verdachte plaatste in 2017 onder een valse naam berichten op Facebook die gingen over de jihadstrijd in Syrië. Uit die berichten en reacties die hij plaatste, blijkt volgens de rechter dat hij zich het radicaal extremistische gedachtegoed van de gewapende jihadstrijd eigen heeft gemaakt.

De man bekeek op internet video's over de jihad en zei in chatberichten dat hij naar Syrië wilde om 'op jihad te gaan' en daarvoor te sterven. Hij was bezig met voorbereidingen, zoals contact zoeken met mensen in Syrië die hem konden helpen de grens over te komen. Hij vroeg ook naar reisroutes en was bezig met het aanvragen van een paspoort.

De advocaat van de verdachte zegt dat het grootspraak was en dat de man nooit van plan was om echt naar Syrië te gaan. De rechtbank gaat daar echter niet in mee, omdat hij niet alleen sprak over vertrekken maar ook bezig was met manieren om dat te doen.

Volgens de reclassering is de verdachte kwetsbaar en pleegt hij delicten door verschillende omstandigheden. De man zou nu voor het eerst openstaan voor hulp. De reclassering adviseert daarom om een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen en in te zetten op hulp en begeleiding. Dit advies is door de rechtbank overgenomen.

De man krijgt een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar. De rechtbank vindt dat de man ook een 'voelbare' straf moet krijgen en legt de man daarom een taakstraf van 200 uur op. De man krijgt hier bovenop nog een taakstraf van 60 uur voor een woninginbraak die hij begin dit jaar in Utrecht pleegde.