Twee mannen van 40 en 47 jaar stonden woensdag terecht voor een ontvoering in het criminele circuit. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een jarenlange celstraf tegen het tweetal. De mannen werden in februari in Overvecht gearresteerd na een lange achtervolging.

De ontvoering was op 24 februari 2020. Die avond rond 23.00 uur maken meerdere getuigen melding van een mogelijke ontvoering op de Eindhovense Harpstraat.

Wanneer de politie kort daarna ter plaatste komt, staat er een onbeheerde witte Range Rover met de achterklep open. Op de grond liggen naast een paar sneakers onder andere een pizzadoos, een zak friet en een blikje cola. De auto blijkt op naam te staan van een man die bekend is in onderzoeken naar drugs.

Het lijkt er sterk op dat iemand tegen zijn wil is meegenomen. Dankzij een getuige is het kenteken bekend van een mogelijk betrokken auto, die even later in Utrecht opduikt. Na een achtervolging door de Domstad kon deze BMW uiteindelijk tot stoppen worden gedwongen in Overvecht.

De dan 46-jarige bestuurder wordt na een korte achtervolging en na waarschuwingsschoten te voet aangehouden. De bijrijder van 39 wordt bij de auto aangehouden. Op de achterbank zit een geboeide en gewonde man zonder schoenen. Het blijkt te gaan om de eigenaar van de witte Range Rover uit Eindhoven.

Geladen vuurwapen, mes en pepperspray

In de auto worden ook een vuurwapen met munitie, een mes en pepperspray gevonden. Voor de recherche reden om de zaak tot op de bodem uit te zoeken.

De verdachten hebben weinig losgelaten over de achtergronden van de zaak. Ook woensdag verklaarden ze verre van uitgebreid. Uit het onderzoek is gebleken dat er nog twee personen betrokken waren bij de ontvoering van de Eindhovenaar. Wie dat waren is in het onderzoek niet duidelijk geworden.

Voor het OM is helder dat de ontvoering plaatsvond in het drugsmilieu. In de woning van het slachtoffer wordt later acht kilo cocaïne gevonden met een straatwaarde van enkele tonnen. Tijdens de ontvoering werd hier volgens het slachtoffer ook naar gevraagd.

Het OM eist tegen beide verdachten een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar. Het slachtoffer wordt door het OM ook vervolgd voor het bezit van de cocaïne. Zijn zaak komt op een later moment voor de rechter.