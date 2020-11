De Utrechtse verzetsheldin Truus van Lier krijgt een monument in de stad. Hoe het monument er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Het monument moet volgens de gemeente "betekenis geven aan de moed van vrouwen om in verzet te komen, met Truus van Lier als inspirerend voorbeeld".

Begin augustus werd bekend dat er werd gekeken naar de mogelijkheden voor een permanent monument voor Van Lier. Een groep initiatiefnemers was met de plannen naar de gemeente gegaan, die aangaf positief te zijn over het idee. Nu is dus bekend dat zo'n monument er gaat komen.

Een kunstwerkgroep, waar de ook initiatiefnemers in zitten, stelt momenteel een opdracht samen. Drie kunstenaars worden uitgenodigd om een ontwerp te maken. Daarbij is volgens de gemeente ook opgeroepen om breder te denken dat het "traditionele beeld op een sokkel".

Als mogelijke locatie voor het monument wordt gedacht aan het Zocherplantsoen. Zodra er meer duidelijkheid is over het ontwerp en de definitieve locatie stemt de gemeente de plannen af met de omwonenden. De verwachting is dat het monument in de loop van 2021 tot stand komt.

Utrechtse verzetsheldin

Truus van Lier werd in 1921 geboren in Utrecht en was in de Tweede Wereldoorlog lid van de verzetsgroep C-6. Ze werkte onder meer als koerierster en smokkelde wapens en illegale lectuur. Ook regelde ze onderduikadressen voor Joodse families. In 1943 schoot Van Lier een Utrechtse NSB-hoofdcommissaris van de politie dood in het Willemsplantsoen. Ze werd daarvoor opgepakt en gedeporteerd. Datzelfde jaar werd ze in concentratiekamp Sachsenhausen gefusilleerd.

In Utrecht is een straat vernoemd naar de verzetsheldin, de Truus van Lierlaan. Ook is er sinds 2005 elk jaar een eerbetoon aan Van Lier aan de Catharijnesingel. Daar wordt in het voorjaar in het talud tegenover de Geertekerk 'Truus' uitgebeeld met narcissenbollen.