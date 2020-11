Bijna 90 procent van de Utrechters ervaart de fietspaden in de stad als te druk. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Ondanks de drukte blijven de meeste Utrechters wel gewoon fietsen.

De gemeente liet afgelopen zomer onderzoek doen naar de beleving en drukte op Utrechtse fietspaden. De vragenlijsten zijn verspreid onder gebruikers van fietspaden in de stad. Daaruit blijkt dat 89 procent van de respondenten het te druk vindt op de fietspaden. 62 procent van hen geeft aan daadwerkelijk last te hebben van de drukte. Die getallen liggen hoger dan het landelijk gemiddelde.

Mensen die aangaven het te druk te vinden, kregen een aantal vragen over de gevolgen daarvan. Daaruit blijkt dat bijna 80 procent door de drukte minder plezier heeft in fietsen. Een kleiner deel, ongeveer 30 procent, geeft aan zich onveilig te voelen en bang te zijn om aangereden te worden.

Vooral mensen in de leeftijdscategorie 65 jaar of ouder hebben volgens het onderzoek last van de drukte (74 procent), gevolgd door de groep 50 tot 64-jarigen (73 procent). Van de jongste leeftijdsgroep, 18 tot 24 jaar, zegt 40 procent er last van te hebben.

Niet alleen het aantal fietsers, maar ook de 'vorm' van het fietspad zorgt volgens het onderzoek voor een gevoel van drukte. 73 procent noemt de breedte van het fietspad en 49 procent tweerichtingsfietspaden.

Ook het gedrag van andere verkeersdeelnemers draagt bij aan de beleving van drukte. Fietsers noemen in het onderzoek vooral naast elkaar blijven fietsen, inhalen zonder over de schouder te kijken en niet aan de kant gaan.

Ondanks onprettige ervaringen nemen weinig mensen andere route

Ondanks de onprettige ervaringen kiezen maar weinig mensen voor een andere route of een ander tijdstip. 24 procent zegt vaak of heel vaak een andere route te fietsen om drukke plaatsen te vermijden. 16 procent mijdt vaak of heel vaak de spits.

De meeste mensen lijken zich niet te laten afschrikken door drukte. 66 procent zegt nooit een ander vervoermiddel te kiezen. Degenen die dat wel doen, kiezen voor het openbaar vervoer (47 procent) of gaat lopen (38 procent). 14 procent gaat met de auto.

De gemeente gaf eerder dit jaar aan dat het fietsverkeer in de stad jaarlijks met 5 procent toeneemt. Op de Vredenburg-route is dit zelfs 9 procent. Om de drukte te verspreiden, wordt gekeken naar alternatieve fietsroutes.

Zo wordt gesproken om van de Weerdsingel Oost- en Westzijde een fietsroute te maken. Daarbij wordt ook gekeken naar een nieuwe oversteek bij de Weerdsluis.