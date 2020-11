De politie heeft dinsdagavond in een berging in de Utrechtse wijk Ondiep 54 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Eén verdachte is gearresteerd.

Agenten waren bezig met een gerichte actie op vuurwerkoverlast. Daarbij zijn ze ook de woning in Ondiep binnengevallen.

Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. De recherche onderzoekt de zaak verder.

Vorige week werd tijdens een gerichte actie in dezelfde omgeving ook al vuurwerk in een woning gevonden. Het ging toen om 360 nitraten en 6 cobra's, die ook in beslag werden genomen. Mensen kunnen overlast van vuurwerk melden via de Slim melden-app van de gemeente Utrecht.