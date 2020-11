De busbaan Dichterswijk op de Dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg in Utrecht is klaar en in gebruik genomen.

De werkzaamheden bestonden uit het aanleggen van de busbaan, nieuwe fietspaden en kruispunten. Ook zijn in de groene bermen 120 bomen geplant.

Na een jaar van werkzaamheden aan de Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan in Utrecht rijden de bussen over de vernieuwde route. Onderdeel van het project was het opknappen en aanpassen van het brugdek van de Nelson Mandelabrug. Het brugdek is verbreed met dekken voor voetgangers en fietsers. Verder zijn er veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers aangelegd.

Openbaar vervoer sneller en betrouwbaarder

De busbaan Dichterswijk is onderdeel van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-netwerk in Utrecht. De gemeente hoopt dat reizen met het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de auto wordt. De busbaan moet ervoor zorgen dat openbaar vervoer sneller en betrouwbaarder wordt.

Aan de fietsonderdoorgang langs het Merwedekanaal wordt nog gewerkt. Die werkzaamheden, ter hoogte van de Nelson Mandelabrug, moeten eind dit jaar ook klaar zijn.