Basisschool De Achtbaan in Utrecht Leidsche Rijn is vanaf woensdag tijdelijk gesloten vanwege een aantal coronabesmettingen onder de medewerkers. In de tussentijd krijgen de leerlingen thuisonderwijs.

Zeven leerkrachten van de katholieke basisschool aan de Akkrumerraklaan in Utrecht zijn positief getest op het coronavirus.

In overleg met de GGD is besloten om de school tot en met vrijdag 13 november te sluiten. Voor kinderen van ouders in vitale beroepen is noodopvang geregeld.

"Het tijdelijk sluiten van de school is een nare beslissing om te nemen, we verwelkomen het liefst alle kinderen gewoon op school. Toch is het op dit moment verstandig om, in het belang van de gezondheid van alle betrokkenen, deze keuze te maken", zegt Tjeerd de Jong, voorzitter van het bestuur van de katholieke scholenstichting waar De Achtbaan deel van uitmaakt.

Totdat de kinderen weer welkom zijn op de school krijgen zij thuisonderwijs.