De Utrechtse vlaggen op het stadhuis en voor het Stadskantoor hangen dinsdag vanwege de aanslag in Wenen halfstok. Ook maandag en eind oktober hingen verschillende vlaggen in de stad halfstok.

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is maandagavond een aanslag gepleegd waarbij vier doden vielen en meerdere personen gewond raakten. Volgens de autoriteiten van Oostenrijk was de aanslagpleger een aanhanger van IS.

"Utrecht staat solidair naast Oostenrijk. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers, nabestaanden en betrokkenen van de afschuwelijke terroristische aanslag in Wenen. Voor hen hangt de stadsvlag voor het stadskantoor halfstok", meldt de gemeente op Twitter

Maandag hingen de vlaggen op de gebouwen van de Universiteit Utrecht nog halfstok. Hiermee werd stilgestaan bij de moord op de Franse docent Samuel Paty.

Op 30 oktober werden de vlaggen van de gemeente halfstok gehangen vanwege de aanslag in Nice. "Utrecht staat naast Nice", liet de gemeente toen weten.