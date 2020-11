De gemeente Utrecht gaat een aantal barbecuetegels in Park Transwijk voor komend voorjaar verplaatsen, omdat ze te dicht bij bomen liggen. Dat is schadelijk voor de bomen, maar ook voor vogels die op de takken zitten.

De Partij voor de Dieren (PvdD) vroeg het college naar de regels over barbecueën in Utrechtse parken. De partij liet daarnaast ook weten zich zorgen te maken over barbecuetegels die recht onder bomen liggen, omdat de rook schadelijk is voor vogels.

Volgens een ecoloog die gesproken heeft met de PvdD, zullen wilde vogels wel wegvliegen, maar kan de barbecuerook dodelijk zijn voor bijvoorbeeld een nest jongen dat langdurig aan de rook wordt blootgesteld.

Het college zegt nu de desbetreffende tegels in Park Transwijk te gaan verplaatsen. Ook komt er op de site van de gemeente meer informatie over de schadelijke gevolgen van barbecuerook voor vogels.

Op de Rooseveltboulevard zijn tussen de Bevinlaan en de Bernadottelaan twee betonnen tafels met een barbecue eraan vast en in het Máximapark is een veld met barbecuetegels aangelegd. Op die plekken is er genoeg afstand van de bomen in de omgeving. Op die plekken gaat de gemeente dus niks veranderen.