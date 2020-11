De gemeente Utrecht heeft van verschillende partijen een plan ontvangen voor het opwekken van duurzame energie in de polders Rijnenburg en Reijerscop. De gemeenteraad besloot eerder dit jaar dat er duurzame energie in het gebied kan worden opwekt.

Er is al een tijd stevige discussie over het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. De gemeente Utrecht wilde er windmolens plaatsen en zonnevelden aanleggen. Op het plan kwam veel kritiek, voornamelijk van grondeigenaren die in de polder liever woningen wilden bouwen.

In juli besloot een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad dat er in ieder geval ruimte komt om duurzame energie op te wekken in het poldergebied. Volgens het voorstel is er plaats voor maximaal acht windmolens van 235 meter hoog en ongeveer 230 hectare aan zonnevelden. Initiatiefnemers konden tot 1 november plannen indienen voor het zogeheten energielandschap.

De voorstellen die nu zijn ingediend komen van Sunrock en E-Lekstroom, van Groenleven én van een consortium van Rijne Energie, Eneco en BHM Solar.

Rijne Energie, Eneco en BHM Solar willen vijf windmolens en 15 hectare zonnevelden in Rijnenburg en 20 hectare zonnevelden op de Nedereindse Plas. Van de vijf windmolens uit het voorstel hebben de partijen nu overeenkomsten gesloten met de eigenaren van twee locaties. Met de eigenaar van de derde locatie, de gemeente, zijn de partijen nog in gesprek. Pas als die locatie ook rond is, kan onderhandeld worden over de vierde en vijfde windmolen.

Sunrock en E-Lekstroom willen 20 hectare zonnevelden op de Nedereindse Plas. Groenleven heeft ook interesse in zonnevelden op de Nedereindse Plas en heeft een visie op het energielandschap ingediend.

De voorstellen worden nu door het college getoetst. Er wordt dan onder meer met netwerkbedrijf Stedin gekeken of de ideeën passen binnen de capaciteit die beschikbaar is binnen het elektriciteitsnet.

Het college beslist later dit jaar welke voorstellen verder kunnen worden uitgewerkt en of er een tweede ronde komt. De aanleg van het energielandschap begint op z'n vroegst in 2022.