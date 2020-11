Een nieuwe commissie in Utrecht gaat (kelder)eigenaren in het wervengebied en het stadsbestuur adviseren over een gezamenlijke aanpak voor het herstel en behoud van het wervengebied.

De werven zijn lang niet allemaal meer altijd in goede staat. Daarom loopt er onder meer een jarenlang project om de wal- en kluismuren op te knappen. Dat gaat echter niet soepel, er is al veel te veel geld uitgegeven en het project werd flink onderschat.

Ook de kelders zijn veelal in slechte staat. De laatste jaren waren er op meerdere plekken in de stad verzakkingen. De Kromme Nieuwegracht en de Nieuwegracht zijn lang afgesloten geweest voor autoverkeer omdat het te gevaarlijk was.

Het wervengebied is het gebied binnen de singels en de waterlopen van de Oudegracht, Nieuwegracht, Lichtegaard, Kromme Nieuwegracht, Drift, Vismarkt, Zoutmarkt, Plompetorengracht, Choorstraat en de werven Lijnmarkt. Het gebied telt zo'n achthonderd werfkelders.

Omdat de gemeente het wervengebied goed wil bewaren, is er in juli van dit jaar een nieuwe aanpak gepresenteerd. Het complete wervengebied moet aangepakt gaan worden, samen met alle eigenaren en beheerders.

Commissie brengt volgend jaar advies uit

Om dit te begeleiden is er nu een commissie gepresenteerd. De commissie heeft de opdracht om zowel de keldereigenaren als de gemeente te adviseren. Het advies gaat over de rechten en plichten van eigenaren en de gemeente, over de eigendomsverhoudingen en over de samenwerkingsvorm van eigenaren en de gemeente in het herstel, beheer en behoud van het wervengebied.

Eigenaren en de gemeente kunnen hun vragen en zorgen met de commissie delen. Over individuele gevallen wordt niet geadviseerd. De commissie is gevraagd het advies komend voorjaar uit te brengen. De uitkomsten worden gebruikt voor het nieuwe plan voor het herstel, beheer en behoud van het wervengebied.