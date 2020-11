De Utrechtse webwinkel Retourkoop.nl heeft de duurzaamheidsprijs Circulair Compliment gewonnen. Wethouder Klaas Verschuure reikte namens de jury digitaal de prijs van 2.500 euro uit. De webwinkel verkoopt uitsluitend producten die eerder retour gestuurd zijn.

Met het Circulair Compliment worden circulaire initiatieven in Utrecht gewaardeerd en aangemoedigd. De publieksprijs gaat naar Circle That. De prijs is een samenwerking van de Duurzame Week en de gemeente Utrecht.

"Utrecht draagt circulaire initiatieven een warm hart toe", legt wethouder Verschuure uit. "Daarom hebben we het Circulair Compliment in het leven geroepen, waarmee wij ondernemers en andere initiatiefnemers stimuleren om bij te dragen aan de volledig circulaire stad die wij willen worden."

"De jury vindt de groeiende stroom elektrisch afval een probleem dat meer aandacht verdient", zo valt te lezen in het rapport over de webwinkel. "Retourkoop.nl biedt een praktisch bedrijfsmodel voor reparatie en hergebruik en maakt de circulaire economie concreet. Daarnaast wil Retourkoop.nl consumenten bewust maken van de verspillende kant van hun webwinkel-gedrag."

Het Circulair Compliment leverde dit jaar negen inzendingen op. De vier genomineerden waren Circle That, GroenGoed, Fungi Factory, en Retourkoop.nl. De afgelopen weken verzamelden zij online ruim duizend publieksstemmen. Circle That, een start-up gericht op het tegengaan van verspilling van voedsel en meubels, ontving dit jaar de meeste stemmen en kreeg de publieksprijs.