Verschillende politieke partijen zijn niet tevreden met de antwoorden die het Utrechtse collega heeft gegeven over de gewijzigde plannen van de Machinerie. De gemeenteraad had om opheldering gevraagd omdat de organisatievorm van de nieuwe instelling er anders uit gaat zien dan eerder toegezegd. Er komt een extra raadsdebat.

Evenementenhal Central Studios gaat dicht en wordt omgebouwd tot paleis voor film- en beeldcultuur in Utrecht. Die plek gaat de Machinerie heten en wordt de thuisbasis voor partijen als 't Hoogt, Nederlands Film Festival en Fotodok. Om dit mogelijk te maken stemde de gemeenteraad in december vorig jaar in met het verlenen van 3,55 miljoen euro steun.

In de plannen voor de Machinerie was sprake van het oprichten van een coöperatieve vereniging, omdat dat het best zou passen bij de plannen die er zijn en de manier waarop de drie instellingen het zouden willen organiseren.

Begin oktober bleek dat de instellingen geen coöperatieve vereniging meer gingen beginnen, maar een stichting hadden opgericht. VVD, SP, CDA, PVV en Stadsbelang Utrecht vonden dat daarmee niet werd voldaan aan de eisen van de gemeenteraad en eisten opheldering van het stadsbestuur.

Het college kwam vorige week met een toelichting, waarin de gemeente liet weten geen bezwaren te hebben tegen de nieuwe rechtsvorm. Die toelichting is volgens de gemeenteraad niet voldoende.

Het extra raadsdebat staat gepland op 10 november.