Twee personen met rugzakken vol illegaal vuurwerk stapten afgelopen week op de trein op station Utrecht Centraal. Beiden liepen tegen de lamp omdat ze geen geldig vervoersbewijs hadden.

Toen conducteurs hun rondje deden in de trein viel op dat het tweetal wegliep uit de eerste klas. Bij controle bleken ze niet in het bezit van een geldig vervoersbewijs. Ook hadden ze geen identiteitskaart bij zich.

"Hierop besloten wij hen aan een identiteitsfouillering te onderwerpen", schrijft NS Veiligheid & Service op sociale media. Beide personen droegen een rugzak. Toen medewerkers van NS aan een verdachte vroegen om de rugzak te openen zou deze zenuwachtig zijn geworden.

"Wij kregen hierdoor het gevoel dat de verdachte iets te verbergen had." Uiteindelijk bleek dat het grote vak gevuld was met zogenoemde Cobra's. Ook de rugzak van de tweede persoon was gevuld met dit illegale vuurwerk.

"Beide verdachten zijn vervolgens door ons voorzien van meerdere processen-verbaal." Bij aankomst op station Gouda is het tweetal overgedragen aan de politie.