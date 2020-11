Bij de teststraat aan de Koploperstraat in Utrecht worden sinds kort ook daklozen opgevangen die besmet zijn met het coronavirus. Eerder konden deze mensen terecht bij de noodopvang aan de Maliebaan.

Vanaf begin april konden daklozen die in isolatie moesten terecht bij de tijdelijke noodopvang aan de Maliebaan. In dit pand waren eerder ook al opvang- en woonvoorzieningen. Omdat de locatie slechts tijdelijk gebruikt kon worden, werd al gekeken naar een andere plek.

Die werd begin juli gevonden aan de Koploperstraat. Omdat deze plek niet direct in gebruik kon worden genomen, konden daklozen die besmet waren in de tussentijd ook terecht bij een speciale opvanglocatie in Zeist.

Vanaf eind oktober is de opvangplek aan de Koploperstraat in gebruik genomen. Omdat op dezelfde locatie ook een teststraat is, zijn met de GGD regio Utrecht afspraken gemaakt over het gebruik van de opvang. Zo is het terrein op zo'n manier ingericht dat bezoekers van de teststraat en de mensen die gebruikmaken van de opvang niet met elkaar in contact komen.

De opvangplek aan de Koploperstraat is overigens niet alleen voor mensen uit de stad. De locatie wordt provinciebreed gebruikt. Dit betekent dat ook besmette daklozen uit bijvoorbeeld de regio Amersfoort er terechtkunnen.