De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een einde gemaakt aan een illegaal feest in een werfkelder aan de Oudegracht in Utrecht. Meerdere mensen zijn bekeurd en even later is ook een groepje feestgangers aangehouden.

De politie ontving rond 1.10 uur een melding over een feest in een pand aan de Oudegracht. Agenten troffen zo'n vijftig personen aan op de locatie.

Nadat ze politie zagen, wilden een aantal feestgangers het pand snel verlaten. De agenten zeiden echter dat iedereen moest wachten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

De sfeer werd daarna grimmig volgens de politie. Agenten voelden zich genoodzaakt om hun wapenstok te gebruiken. Desondanks wist een groepje te ontkomen, waarna de rust weer terugkeerde.

De 28 overgebleven feestgangers moesten een voor een het pand verlaten. Iedereen kreeg een bekeuring.

Twaalf feestgangers aangehouden

De agenten kregen rond 2.20 uur via de meldkamer te horen dat het groepje dat wist te ontkomen weer onderweg was naar de Oudegracht. Er werd besloten om de jongeren in te sluiten en te vorderen de stad te verlaten. In eerste instantie vertrokken zij volgens de politie in de richting het station, maar later besloten ze om toch te blijven.

Daarop werd de groep aangehouden. Het ging om twaalf mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 tot 22 jaar. Zij zijn uiteindelijk ook allemaal met een bekeuring heengezonden.