Er komt een extra grote coronateststraat op het Jaarbeurs-terrein in Utrecht. De teststraat wordt op dit moment opgebouwd. Het streven is dat de XL-testlocatie medio november in gebruik genomen kan worden.

Het kabinet maakte afgelopen woensdag bekend dat er plannen waren om zeven grote teststraten in Nederland te openen. Eén daarvan zou mogelijk naar Utrecht komen. De gemeente en GGD Utrecht hebben de afgelopen dagen gewerkt aan de realisatie van de XL-testlocatie in de stad.

Er is met de Jaarbeurs overeenstemming bereikt over het opzetten van een grote teststraat aan de westzijde van het terrein. Daar komt ook nog een mobiel laboratorium bij. De bouw van de teststraat is vrijdag gestart.

"Om de toenemende vraag naar coronatests aan te kunnen, schaalt GGD regio Utrecht de komende periode flink op. Met deze XL-testlocatie spelen we hierop in", zegt Judith Ludding van GGD regio Utrecht.

Mensen die zich op deze nieuwe locatie willen laten testen op het coronavirus, moeten lopend door de teststraat. Auto's kunnen op het terrein worden geparkeerd.

Naast het afnemen van de reguliere PCR-test zal GGD regio Utrecht op termijn ook starten met het afnemen van sneltests op deze locatie.