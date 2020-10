Burgemeester Peter den Oudsten roept namens de Veiligheidsregio Utrecht inwoners op dit jaar geen Halloween en Sint-Maarten te vieren op straat vanwege de coronacrisis.

Den Oudsten vraagt ouders en verzorgers om de feesten dit jaar binnenshuis met de kinderen te vieren. Het risico op verdere verspreiding van het coronavirus is anders te groot.

De Veiligheidsregio Utrecht schrijft: "Hoe verleidelijk het ook is om naar buiten te gaan, aanpassen van ons gedrag is de sleutel om besmettingen met het coronavirus samen onder controle te krijgen. Dat maakt iedereen persoonlijk eigenlijk medeverantwoordelijk voor het voorkomen van besmettingen."

"We moeten het echt nog even vol houden", zegt Den Oudsten. "Hoe beter wij ons best doen het virus te helpen bestrijden, hoe sneller we weer samen gezellige dingen kunnen doen."

Eerder werd ook de traditionele Sint-Maarten Parade in de stad Utrecht afgeblazen. De zogenoemde Ronde van Sint-Maarten is dit jaar een online lichtfeest.