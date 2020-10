Het aantal klachten over vuurwerk in Utrecht is explosief toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die nieuwspartner DUIC heeft opgevraagd bij de gemeente Utrecht. Elke maand van dit jaar zijn er meer overlastmeldingen gedaan dan vorig jaar. De meeste klachten komen uit Noordwest.

Het afsteken van het meeste vuurwerk is bijna het hele jaar verboden. Alleen tijdens Oudejaarsavond mag het siervuurwerk de lucht in.

Toch zijn er gedurende het jaar regelmatig flinke knallen te horen. Het aantal overlastmeldingen van vuurwerk is in 2020 explosief toegenomen. Dit jaar kwamen er al meer dan veertienhonderd meldingen binnen.

Het aantal overlastmeldingen van vuurwerk is vooral hoog in januari, zakt dan flink in en neemt vanaf oktober weer sterk toe. De maanden november en december waren vorig jaar met respectievelijk 571 en 2.646 meldingen echte knallers.

Dat het aantal klachten toeneemt wil niet meteen zeggen dat er ook meer vuurwerk wordt afgestoken. Het is voor bewoners het afgelopen jaar namelijk gemakkelijker geworden om vuurwerkoverlast te melden bij de gemeente Utrecht. Ook roept de gemeente actief op om klachten te melden en is er elk jaar een toenemende maatschappelijke discussie over vuurwerkgebruik.