De politie heeft in een woning in Utrecht een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat om 360 nitraten en zes cobra's. In het huis werden verder vijf wietplanten gevonden, ook die zijn in beslag genomen. Dat meldt de politie donderdag op Instagram.

De politie stelde een onderzoek in nadat in de wijken Overvecht, Zuilen en Ondiep veel overlast was door de harde knallen van het vuurwerk. In dat onderzoek werd een zogenoemde 'instap' in een woning gedaan. Daar werden het illegale vuurwerk en de wietplanten aangetroffen.

De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden. De politie vraagt mensen om overlast door vuurwerk te blijven melden via de Slim Melden-app van de gemeente Utrecht. Handel en opslag kunnen rechtstreeks bij de politie worden gemeld.