De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of het Griftpark 's nachts definitief gesloten zou moeten worden, om op die manier overlast in het park tegen te gaan.

Sinds 7 oktober zijn bezoekers vanwege de coronamaatregelen tussen 22.00 en 6.00 uur niet welkom in het Griftpark, Park Lepelenburg en het Wilhelminapark in Utrecht. De maatregel is tijdelijk en werd ingevoerd om overlast tegen te gaan die ontstond in de parken toen horecazaken om 22.00 uur de deuren moesten sluiten.

Inmiddels hebben de horecazaken de deuren volledig moeten sluiten en zijn de parken nog steeds verboden gebied. De gemeente wil nu onderzoeken of het zinvol is om het Griftpark 's nachts definitief gesloten te houden.

De gemeente gaat dit onderzoeken naar aanleiding van enkele problemen die zich voordoen in het park. Er is geluidsoverlast en overlast van drugsdealers en zwerfafval. Door mensen te verbieden het park 's nachts te bezoeken moet de overlast teruggedrongen worden.

Het onderzoek wordt toegezegd na raadvragen van de PvdA, CDA, Partij voor de Dieren en de VVD. De gemeente gaat in gesprek met bewoners, belanghebbenden en professionals in de wijk om het nachtelijk verbod te bespreken. Ook een alcoholverbod en de inzet van een speciale wijk-boa worden in deze gesprekken meegenomen.