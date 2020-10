Het Utrechtse architectenbureau Zecc Architecten is woensdag uitgeroepen tot Architect van het Jaar 2020. Het bureau, bekend van het interieur van de nieuwe bibliotheek op het Neude en van de Werkspoorfabriek, kreeg met afstand de meeste stemmen.

Er waren vijf architecten en architectenbureaus genomineerd: Geurst & Schulze, Hans van der Heijden, Korteknie Stuhlmacher Architecten, Office Winhov en Zecc Architecten. Vakgenoten konden op een van de genomineerden stemmen en deden dat volgens Architectenweb massaal.

Zecc laat volgens de jury "ruimtelijke kwaliteit" zien bij kleinere transformaties, maar ook bij grote projecten zoals de transformatie van de Werkspoorfabriek vorig jaar en het interieur van de bibliotheek aan de Neude dit jaar.

De jury noemt "de radicale gevoeligheid van de gladde woontoren met zijn slingerende balkons" langs het Merwedekanaal in Utrecht "een voorlopig hoogtepunt" van Zecc.

Brede bijdrage aan architectuur

Het gaat bij de prijs niet alleen om gebouwd werk, maar ook om ondernemerschap, de bijdrage aan het architectuurdebat, academische of culturele prestaties en het interesseren van een breed publiek voor architectuur.

Zecc werd volgens de jury genomineerd vanwege de "diepgewortelde architectuur" die het bureau nastreeft. "De jury ziet bij het bureau een brede interesse in hoe het veld zich ontwikkelt, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de uitnodigingen aan steeds andere vakgenoten om over het werk te komen vertellen."

Verder duidt hun "grounded architecture" volgens de jury op een diep respect voor de geschiedenis en de gebouwen die daaruit zijn ontstaan. "Via veel transformatieprojecten heeft Zecc dan ook zijn grote vakmanschap in de omgang met bestaande gebouwen laten zien." De jury vindt dat Zecc steeds de juiste balans weet te vinden tussen het behoud van het karakter van het bestaande gebouw en het toevoegen van elementen die de nieuwe functies ondersteunen.

De prijs bestaat uit een bokaal die ontworpen is door Studio Tjep en een cheque van 5.000 euro. De Architectenweb Awards worden jaarlijks uitgereikt.