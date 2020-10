De Vegan Bamboo Bar aan het Stationsplein in Utrecht gaat niet meer open. De coronacrisis heeft het bedrijf niet overleefd en er is faillissement uitgesproken.

De horecazaak waar volledig veganistisch gekookt werd, ging in februari van dit jaar open. Na zeven weken moest de zaak sluiten vanwege de eerste lockdown.

"Hierdoor kreeg onze vestiging aan Stationsplein Utrecht niet de kans om een sterke financiële buffer op te bouwen", laten de eigenaren van het restaurant weten. "De huur is hoog en zonder hoge omzet kunnen we niet winstgevend zijn." De eigenaren zien nog wel mogelijkheden, maar dan niet aan het Stationsplein.

Het restaurant kreeg eerder dit jaar nog het cijfer 10 bij de DierenwelzijnsCheck, een initiatief van Varkens in Nood. De organisatie maakte een ranglijst van diervriendelijke restaurants in Utrecht. De Vegan Bamboo Bar was een van de vijf zaken in de stad die een perfecte score had.