De Stadsbaantunnel in Utrecht is van vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 6.00 uur afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden.

De Stadsbaantunnel in Utrecht moet volgens de gemeente drie keer per jaar worden afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden.

Er zitten 52 verschillende technische systemen in de tunnel. Dit zijn onder meer noodtelefoons, vluchtdeuren, ventilatie, omroepinstallaties en camera's. Tijdens het onderhoud worden deze systemen gecontroleerd.

De Stadsbaantunnel is in het verleden vaker afgesloten geweest. Onlangs moest de tunnel acht weken dicht, omdat de brandveiligheid niet op orde was. Vanaf 10 augustus tot 30 september is er daarom brandwerend materiaal aangebracht.

Naast de onderhoudswerkzaamheden kan de tunnel ook worden afgesloten bij een storing of tijdens een file. "Vanuit de tunnelwetgeving moet de tunnel dan dicht. Zo kan in noodsituaties het verkeer veilig de tunnel verlaten. In een te drukke tunnel is dat te gevaarlijk", aldus de gemeente.