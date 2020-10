Woningcorporatie Bo-Ex en zorgorganisatie Lister starten binnenkort met een gemengde woonvorm in wooncomplex De Amerhof in de Utrechtse Rivierenwijk. Een deel van de bewoners zijn cliënten van Lister en hebben begeleiding nodig. De andere bewoners zijn starters.

Huurders van Lister wonen onder begeleiding vanwege de mentale kwetsbaarheid. Binnenkort komen daar ook starters bij die op zoek zijn naar een eerste zelfstandige woning. Van de 24 studio's komen er 11 vrij voor de starters. Dit wordt de eerste gemengde woonvorm van Bo-Ex.

Alle nieuwe bewoners van de Amerhof vormen samen een woonvereniging. Deze organiseert gezamenlijke activiteiten voor de bewoners.

Bo-Ex en Lister ondersteunen de nieuwe bewoners in het begin bij het opbouwen van de woongemeenschap. Die kunnen naar verwachting in januari 2021 al in hun nieuwe woning terecht.

Woningcorporatie maakt selectie op basis van motivatie

Bo-Ex begint binnenkort met het werven en selecteren van nieuwe huurders. Een belangrijke voorwaarde is dat de huurder gemotiveerd is om deel uit te maken van de woonvereniging. Mensen moeten daadwerkelijk hun steentje willen bijdragen, vindt de woningcorporatie.

Op basis van de motivaties wordt een eerste selectie gemaakt. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een individueel gesprek voor de definitieve selectie. Het selectieproces gebeurt in samenwerking met Lister.