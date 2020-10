Het kabinet wil dat er meer en sneller getest kan gaan worden op het coronavirus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat daar onder meer zeven "XL-testlocaties" voor worden geopend. Een van die extra grote teststraten komt waarschijnlijk in Utrecht.

Volgens de minister zijn er "intensieve gesprekken gestart" met onder meer Utrecht. Andere steden waar zo'n extra grote teststraat zou moeten komen zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Eindhoven. Op de XL-testlocaties is zowel ruimte voor testen met de reguliere PCR-test, als met innovatieve sneltesten, zoals de antigeentest van het UMC Utrecht die onlangs werd goedgekeurd.

Naast de extra grote testlocaties wil het kabinet 25 extra sneltestlocaties. Op die plekken wordt de antigeentest gebruikt die inmiddels beschikbaar is. Eind november openen de eerste locaties voor sneltesten, waarna de andere locaties snel moeten volgen.