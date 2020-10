De gemeente Utrecht ziet mogelijkheden om het aantal deelfietsen in de stad verder uit te breiden. Dat blijkt uit een anderhalf jaar durende proef met de deelfietsen van het bedrijf Donkey Republic.

De aanbieder zag het gebruik van de fietsen door de coronacrisis dalen, maar zowel de gemeente als Donkey Republic zelf ziet potentie om de deelfiets in Utrecht door te laten groeien. Op termijn moet de deelfiets een duurzaam alternatief voor de auto worden.

Donkey Republic heeft ongeveer 475 deelfietsen in Utrecht staan. Het bedrijf zag vanaf het begin van de proef, zo'n anderhalf jaar geleden, tot afgelopen maart het gebruik van de fietsen stijgen, maar de coronacrisis gooide ook voor de deelfietsen roet in het eten. De vraag naar de fietsen daalde en Donkey Republic besloot het plan om het aantal deelfietsen uit te breiden naar duizend voorlopig uit te stellen.

Tijdens de proefperiode van Living Lab, zoals de proef heet, zijn zes onderzoeken gedaan om inzicht te krijgen in de gebruikscijfers en -redenen van de deelfietsen. Daaruit kwam naar voren dat 90 procent van de mensen de fiets gebruikt voor vrije tijd, zoals ontspanning en bezoek aan familie en vrienden. 50 procent van de ondervraagden stapt ook op een deelfiets voor woon-werkverkeer en onderwijs. Vooral het aantal ritten naar het Utrecht Science Park was volgens de gemeente groot.

De meeste deelfietsgebruikers zijn jong, gemiddeld 32 jaar. 30 procent van hen is student, 70 procent werkt en ongeveer 90 procent is hoger opgeleid. De deelfiets vervangt voor de gebruikers voornamelijk busritten, wandelingen of het gebruik van de eigen fiets of OV-fiets. 50 procent van de deelfietsers heeft geen auto, 20 procent heeft geen fiets.

In het eerste jaar van de proef kwamen 22 meldingen over hinder van de deelfietsen binnen. Volgens de gemeente waren de meeste meldingen van omwonenden die het niet prettig vonden dat er deelfietsen in de fietsenrekken stonden, waardoor ze het idee hadden dat ze hun eigen fiets niet meer in de rekken konden neerzetten. Donkey Republic heeft in de meeste van die gevallen een andere locatie gezocht om de fietsen neer te zetten.

Volgens de gemeente bleek verder uit tellingen dat er, bezien over verschillende meetmomenten, slechts 23 fietsen werden aangetroffen die als 'hinderlijk gestald' konden worden aangemerkt. Op die plekken is de afbakening van de plekken voor deelfietsen beter aangegeven.

Gemeente kijkt welke rol deelfietsen kunnen spelen bij ontlasten ov

Bij station Vaartsche Rijn werden rekken geplaatst die alleen voor deelfietsen bedoeld waren, maar dat bleek geen succes. Fietsers bleken, volgens de gemeente uit onwetendheid of gemak, massaal hun eigen fietsen in de rekken te plaatsen.

De gemeente heeft, nu de proef op zijn einde loopt, besloten om geen nieuwe onderzoeken meer te gaan doen. Wel gaan de gemeente, Donkey Republic en GoedopWeg kijken hoe de deelfiets tijdens de coronamaatregelen een rol kan spelen in het ontlasten van openbaar vervoer.

De deelfietsen van Donkey Republic blijven tussen het aflopen van het onderzoek en de komst van het vergunningstelsel voor deelfietsen in Utrecht staan. Gebruikers kunnen de fietsen daardoor blijven gebruiken zolang er nog geen andere deelfietsen in de stad worden aangeboden. Als Donkey Republic zelf een vergunning gaat aanvragen en die wordt toegekend, blijven de deelfietsen ook in de stad.