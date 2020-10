De Utrechtse online marktplaats voor tweedehands kleding United Wardrobe is overgenomen door het Litouwse bedrijf Vinted. Drie studenten richtten United Wardrobe in 2014 op, als tegenwicht voor de fast fashion-industrie.

Tweedehandskledingplatform United Wardrobe gaat op in het bedrijf Vinted, dat ook tweedehands kleding en accessoires aanbiedt. Gebruikers met een account op United Wardrobe kunnen vanaf deze week hun account, met daarop de artikelen die ze aanbieden, verhuizen naar het platform van Vinted.

Gebruikers uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland kopen en verkopen hun gedragen kleding via United Wardrobe.

Vinted is pas een jaar actief in Nederland. Het bedrijf kan met behulp van 128 miljoen euro aan investeringen verder uitbreiden binnen Europa. Wat het Litouwse platform betaalt voor United Wardrobe, is niet bekend.