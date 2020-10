De gemeente Utrecht ontwikkelt een nieuw bedrijvenpark in Strijkviertel om de grote behoefte aan meer werkgelegenheid in de stad te voorzien. Het terrein voor kleinschalige maakbedrijven moet groen, duurzaam en circulair worden.

Tussen de Strijkviertelplas, sportpark Rijnvliet en knooppunt Oudenrijn ontwikkelt de gemeente het bedrijvenpark Strijkviertel. De gemeente wil Utrecht hiermee beter voorzien in de grote behoefte aan meer werkplekken in de stad. Op dit bedrijventerrein komt ruimte voor het midden- en kleinbedrijf dat verbonden is met Utrecht. Ook komt er ruimte voor sport en recreatie.

Strijkviertel is bedoeld voor zogenaamde kleinschalige maakbedrijven. Daaronder vallen start-ups, duurzame bouw- en energiebedrijven, ICT, laboratoria en creatieve en vrijetijdsbedrijven. Het terrein moet volgens de gemeente groen, duurzaam en circulair worden.

Dat betekent dat de bedrijven die zich hier vestigen weinig belastend voor de omgeving en het milieu zullen zijn. Ook wil de gemeente de omgeving inrichten met onder meer herbruikbare materialen, plus groene gevels die bestand zijn tegen hitte en zware regenval.

In het eerste kwartaal van 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het Stedenbouwkundig Plan. In 2022 volgt een nieuw bestemmingsplan en in de eerste helft van 2023 kan de eerste kavel op het nieuwe bedrijventerrein worden uitgegeven.

De ontwikkeling van Strijkviertel betekent ook meer wandel- en fietsmogelijkheden rond de Strijkviertelplas en dat sportpark Rijnvliet kan uitbreiden met twee sportvelden. In het bedrijvenpark komt een brede groenstrook die voor iedereen toegankelijk is.