Alexander Pechtold heeft maandagochtend bij het NPO Radio 1-programma Spraakmakers gezegd dat hij niet heeft gesolliciteerd op de functie van burgemeester van Utrecht.

"Alles wordt bij je gecheckt, behalve als ze een mooi verhaal over je kunnen maken. Nee, ik heb niet gesolliciteerd, dus dan kan je het ook niet worden. Volgens mij kan je alleen paus worden in dit land zonder dat je solliciteert", zei Pechtold.

Sinds Jan van Zanen eerder dit jaar naar Den Haag vertrok, doen verschillende geruchten de ronde over wie zijn opvolger wordt. Onder anderen voormalig D66-leider Pechtold werd daarbij genoemd.

Half september werd bekend dat 27 mensen hebben gereageerd op de vacature in de Domstad. De benoeming van de nieuwe burgemeester vindt naar verwachting in januari volgend jaar plaats. Tot die tijd is Peter den Oudsten waarnemend burgemeester.