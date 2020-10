De gemeente Utrecht zoekt naar een nieuwe invulling voor de monumentale directievilla van het Cereol-complex in de wijk Oog in Al. Als er geen geschikte invulling wordt gevonden, wordt de villa mogelijk door het stadsbestuur verkocht.

GroenLinks uitte in september zorgen over de slechte staat van het Rijksmonument aan de Everard Meijsterlaan. Het Cereol-complex werd begin deze eeuw opgeknapt, maar de directievilla hoorde niet bij dat project en is sinds 2013 antikraak.

Volgens GroenLinks is de staat van de villa beroerd. "Ramen zijn dichtgeplakt, kapotte ramen provisorisch gefixt en na een lekkage in het pand vorig jaar gaat het pand steeds verder achteruit", aldus de partij.

De gemeente laat nu weten dat aan de directievilla alleen noodzakelijk onderhoud wordt gedaan om de villa in stand te houden, geen onomkeerbare schade te veroorzaken en de veiligheid te garanderen.

Ondertussen kijkt de gemeente naar een nieuwe bestemming voor het pand. "We verkennen of er maatschappelijke bestemmingen zijn om met deze cultuurhistorische villa maatschappelijke waarde toe te voegen aan de stad."

Als er geen goede invulling wordt gevonden ziet de gemeente verkoop van het pand als een optie. Het college van burgemeester en wethouders wacht nu eerst de resultaten van het onderzoek af en besluit daarna over vervolgstappen.