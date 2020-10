Twee nieuwbouwcomplexen met samen in totaal 222 sociale huurwoningen zijn vrijdag in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Terwijde opgeleverd. In beide complexen komt een gemengd woonproject, MIXIT en LIVIN genaamd.

De twee gebouwen bestaan uit 101 en 121 twee- en driekamerappartementen. Beide complexen zijn gasloos, goed geïsoleerd en hebben zonnepanelen op het dak. De opbrengst van de zonnepanelen komt bij de huurders terecht.

Het woonconcept houdt in dat huurders van Mitros samen een woongemeenschap vormen. Een deel van de huurders zijn ex-daklozen uit de maatschappelijke opvang. Zij krijgen begeleiding van De Tussenvoorziening.