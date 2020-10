Ontwikkelaar KonderWessels Projecten (KWP) blijkt zich niet te houden aan de prijsafspraken die met de gemeente Utrecht zijn gemaakt. Appartementen in blok A en B van het project Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone worden daardoor veel duurder dan de gemeente voor ogen had.

KWP heeft de gemeente in december 2016 met een brief geïnformeerd over de huurprijzen voor blok A en B, maar biedt de appartementen nu toch duurder aan dan was afgesproken. KWP zegt "zich niet gebonden te voelen aan de destijds gecommuniceerde huurprijzen". De belegger voelt zich daarom vrij om zelf het huurprijsniveau te bepalen.

De gemeente zegt "onaangenaam verrast" te zijn dat KWP zich niet aan de afspraken houdt. "Voor de gemeente zijn de huurprijzen uit de brief van 6 december 2016 van grote betekenis, gezien de behoefte aan meer betaalbare woningen in onze stad. We hebben KWP daar dan ook nadrukkelijk op aangesproken", schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Gesprekken tussen de gemeente en KWP hebben volgens het college nergens toe geleid. De eerste woningen in de Wilhelminawerf worden inmiddels te huur aangeboden. De gemeente berekende dat de huurprijzen circa 15 procent hoger liggen dan de prijzen uit de brief van 2016. Appartementen van 41 vierkante meter worden aangeboden vanaf 850 euro.

De gemeente zegt de situatie te onderzoeken. "Daarna beraden we ons op de te nemen vervolgstappen. In eerste instantie zal dat in ieder geval een bestuurlijk overleg met de directie van KWP zijn."