Een auto is donderdagochtend in een sloot langs de Tirionlaan in Utrecht beland. Volgens de bestuurder waren er problemen met het stuurmechanisme.

De auto belandde naast de rijbaan en eindigde met de voorkant tussen het riet langs de sloot, nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor.

Een ambulance, de brandweer en een politiemotor kwamen ter plaatse. De bestuurder van de auto raakte niet gewond en hoefde dus niet te worden nagekeken. Ook de brandweer hoefde niet in actie te komen.

Een bergingsbedrijf takelt de auto uit de sloot.