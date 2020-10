In de stad Utrecht zijn afgelopen zomer veel meer huizen verkocht dan normaal in die periode van het jaar. Ook werden er meer huizen aangeboden. Molenbeek Makelaars publiceerde donderdag een kwartaalrapportage waaruit blijkt dat de Utrechtse woningmarkt afgelopen tijd een piek beleeft.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben meer woningeigenaren hun huis te koop gezet. Volgens Molenbeek Makelaars vrezen zij dat de prijs van hun huis gaat dalen en willen ze daarom profiteren van de huidige markt. In de gemeente Utrecht is de toename duidelijk terug te zien. In de afgelopen drie maanden werd een kwart meer woningen te koop gezet dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ook het aantal verkochte woningen steeg. In Utrecht werden deze zomer vijftienhonderd woningen verkocht, het grootste aantal in één kwartaal sinds 2017. Het gaat om woningen die er al stonden, maar ook om huizen binnen nieuwbouwprojecten. Eén op de zes verkochte woningen in de stad is een nieuwbouwwoning en 85 procent daarvan staat in Leidsche Rijn en de Meern.

Vooral Utrechtse starters maken gebruik van het grotere aanbod. In de eerste helft van 2020 is 46 procent van de kopers in Utrecht starter op de woningmarkt. Dat is meer dan het landelijke gemiddelde van 38 procent. Zo'n 65 procent van de mensen die in de stad een huis kopen, wonen al in Utrecht.

Een huis in Utrecht kost op het moment gemiddeld 407.000 euro, een toename van 9 procent ten opzichte van een jaar geleden. Van de woningen die in Utrecht nu nog te koop staan, is 39 procent nieuwbouw, grotendeels appartementen.

Het prijsverschil tussen appartementen en woonhuizen is groot. Kopers betalen in Utrecht 4.370 euro per vierkante meter voor een appartement. Voor woonhuizen is dit 4.170 euro per vierkante meter.