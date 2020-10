Het Willemsplantsoen aan de Utrechtse singel krijgt 37 nieuwe bomen die moeten bijdragen aan de biodiversiteit van het plantsoen. Naar verwachting worden de bomen voor 5 december geplant.

De groenexperts van CU2030 gingen deze week naar een Brabantse kweker. Daar hebben ze kurkbomen, zwarte dennen, valse christusdoorn en diverse soorten van de prunus uitgezocht.

Er is onder meer gekozen voor enkelbloemige bloeiende bomen, zoals de prunus, beter bekend als sierkers. In de lente zijn ze herkenbaar aan hun roze of witte bloesem. Deze bomen moeten bijen en hommels aantrekken en de biodiversiteit van het plantsoen verbeteren.

Daarnaast komen er heesters en rododendrons langs het water te staan. CU2030 zegt de beplanting van het plantsoen grondig aan te pakken. "In de geest van Jan David Zocher jr.", schrijft de organisatie. Hij was een van de belangrijkste en productiefste ontwerpers van landschappen in Nederland.

De bomen komen over ongeveer een maand naar Utrecht. Als het weer meezit, kunnen ze voor 5 december de grond in. Bij veel regen wordt de grond te zompig en moet het planten van de bomen nog even wachten.