Een auto is woensdag uit de bocht gevlogen op de Oudenoord in Utrecht en tegen een lantaarnpaal gereden. De bestuurder is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht en de andere inzittenden naar de huisarts.

De politie bericht over het incident op Instagram. "Een auto met 510 pk is voor veel mensen onbestuurbaar", is daar te lezen. "Door te veel gas te geven kan het gebeuren dat niet alleen de omwonenden last hebben van een racende auto, maar ook loop je het risico dat het niet goed afloopt."

Op foto's van de politie is te zien dat de auto een lantaarnpaal heeft geraakt. De zijkant van de BMW is zwaar beschadigd en er zijn zeker twee airbags afgegaan.

Het rijbewijs van de bestuurder is door de politie ingevorderd, vanwege het veroorzaken van gevaar of hinder. De officier van justitie moet een beslissing nemen over de teruggave.