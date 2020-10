De Utrechtse flitspalen hebben tijdens de eerste coronagolf voor minder boetes gezorgd dan normaal in die tijd van het jaar. Een opvallende uitschieter is de nieuwe flitspaal aan de Beneluxlaan. De paal is eind april geplaatst en zorgt in zijn eentje voor 7.647 van de 16.814 boetes voor te hard of door rood rijden in Utrecht dit jaar.

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Justitieel Incasscobureau (CJIB) blijkt dat bijna alle flitspalen in de stad dit jaar tot augustus minder vaak hebben geflitst dan vorig jaar in dezelfde periode. Door de coronacrisis en de bijbehorende lockdown in het voorjaar was er minder verkeer, wat er mogelijk voor heeft gezorgd dat er ook minder mensen zijn geflitst dan normaal.

De opvallendste daling is te zien op de Graadt van Roggenweg. De flitspaal op de Graadt van Roggenweg noord flitste dit jaar tussen januari en augustus 6.160 keer, ten opzichte van 8.261 keer in dezelfde periode een jaar eerder. Ook de paal op de Graadt van Roggenweg zuid laat in die periode een daling zien: van 8.620 in 2019 naar 5.901 in 2020.

In april dit jaar werd Utrecht, midden in de zogenoemde lockdown, voorzien van drie nieuwe flitspalen op de Beneluxlaan, de Van Heuven Goedhartlaan en de Humberdreef. De flitspaal aan de Beneluxlaan zorgt zoals gezegd voor bijna de helft van het totale aantal flitsboetes in Utrecht. Tussen april en augustus werden daar 7.647 mensen geflitst.

De andere twee nieuwe flitspalen zorgen voor minder geld in de staatskas. Op de Van Heuven Goedhartlaan werden 433 mensen geflitst, op de Humberdreef 409.

Utrecht telt in totaal negen flitspalen, die automobilisten flitsen als ze te hard of door rood rijden. Nieuwe palen worden vaak geplaatst aan de hand van een analyse van de verkeerssituatie. De gemeente en de politie kunnen op basis van die analyse bij het Openbaar Ministerie een aanvraag doen voor nieuwe flitspalen. Het OM beslist of een flitspaal kan bijdragen aan de verkeersveiligheid en keurt aanvragen goed of af.