Twee onderzoeken van de Universiteit Utrecht zijn genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs. Het ene onderzoek gaat over liegen en het andere over tweetaligheid in Friesland. De Klokhuis Wetenschapsprijs wordt uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoek dat interessant is voor kinderen tussen de negen en twaalf jaar.

Het leugenonderzoek is uitgevoerd door informaticus Ronald Poppe en rechtspsycholoog Sophie van der Zee. Ze vroegen zevenhonderd proefpersonen onder meer wat iemand een goede leugenaar maakt en of iemand die goed kan liegen ook beter is in het herkennen van leugens van anderen.

Het onderzoek naar tweetaligheid in Friesland is uitgevoerd door taalwetenschapper Evelyn Bosma en haar collega Naomi Nota. Zij wilden erachter komen of Fries-Nederlandse tweetalige kinderen bij het lezen gebruikmaken van overlap tussen de twee talen die ze spreken.

Bosma: "Om dat te achterhalen, lieten we kinderen tussen de negen en twaalf jaar zinnen lezen in beide talen. Met een eyetracker hielden we bij hoe snel ze lazen." Een van Bosma's conclusies is dat de dominante taal kinderen goed kan helpen bij het verbeteren van de leesvaardigheid in hun tweede taal.

De Klokhuis Wetenschapsprijs wordt uitgereikt op 15 november. Uit 61 inzendingen van Nederlandse universiteiten, hogescholen en umc's zijn tien onderzoeken genomineerd. De prijs werd in 2016 voor het eerst uitgereikt.